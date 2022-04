La Montée Impossible Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

La Montée Impossible Arette, 21 août 2022, Arette. La Montée Impossible Arette

2022-08-21 08:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Arette Pyrénées-Atlantiques Arette EUR Avec sa terrible pente de 75% pour une distance de 237 m, la montée motocycliste d’Arette reste un incroyable défi pour les pilotes qui osent s’y attaquer. Rarement atteint, le sommet se refuse à la plupart, même si en 2017 trois pilotes finirent par y parvenir.

Un magnifique spectacle dans un cadre vraiment exceptionnel. Avec sa terrible pente de 75% pour une distance de 237 m, la montée motocycliste d’Arette reste un incroyable défi pour les pilotes qui osent s’y attaquer. Rarement atteint, le sommet se refuse à la plupart, même si en 2017 trois pilotes finirent par y parvenir.

Un magnifique spectacle dans un cadre vraiment exceptionnel. +33 6 70 25 21 51 Avec sa terrible pente de 75% pour une distance de 237 m, la montée motocycliste d’Arette reste un incroyable défi pour les pilotes qui osent s’y attaquer. Rarement atteint, le sommet se refuse à la plupart, même si en 2017 trois pilotes finirent par y parvenir.

Un magnifique spectacle dans un cadre vraiment exceptionnel. La Montée impossible

Arette

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Ville Arette lieuville Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

La Montée Impossible Arette 2022-08-21 was last modified: by La Montée Impossible Arette Arette 21 août 2022 Arette Pyrénées-Atlantiques

Arette Pyrénées-Atlantiques