2023-08-26 13:30:00 – 2023-08-26 19:00:00

Finistere La montée du Phare d’Eckmühl est une course contre la montre. Toutes les minutes, un départ. Les coureurs inscrits sont répartis plus ou moins par niveau de performance en une quinzaine de séries composées de 10 à 12 athlètes. Avec un départ toutes les minutes. Le circuit : le départ est donné devant le portail dans l’enclos du phare sur le ciment, puis 4 marches pour franchir le perron et la porte du Phare. Et 307 marches de granit en colimaçon jusqu’à la porte du balcon. L’arrivée est jugé au passage de la dernière marche au niveau du balcon. Un départ toutes les minutes. Douze ou dix départs à la suite. Après leur montée les coureurs attendent l’arrivée du dernier de la série. Le coureur a donc le temps de profiter du magnifique paysage qui l’entoure et de récupérer avant la descente pour se montrer frais au public à la sortie du phare. corentin.cab@wanadoo.fr http://clubathletiquebigouden.com/ Pointe de Saint-Pierre Phare d’Eckmühl Penmarch

