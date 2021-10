La Montée du Mont Sainte-Odile Ottrott, 11 novembre 2021, Ottrott.

La Montée du Mont Sainte-Odile 2021-11-11 09:30:00 – 2021-11-11

Ottrott Bas-Rhin

EUR Depuis 1935, l’épreuve de la Montée du Mont Sainte-Odile à la marche athlétique se déroule chaque 11 novembre. C’est au pied du Mont Sainte-Odile, à Klingenthal, que sera donné le départ de sa 86ème édition. Doyenne des manifestations du calendrier de la Ligue Régionale d’Alsace d’Athlétisme, cette épreuve est aujourd’hui devenue un véritable symbole réunissant de nombreux athlètes français et étrangers.

L’épreuve est ouverte aux pratiquants de la marche athlétique, licenciés et non licenciés masculins et féminins nés en 2005 ou avant. Elle est également ouverte à la marche nordique.

Pré-inscription par courrier jusqu’au 7 novembre. Inscription le jour même sur place s’il reste de la place.

Le pass sanitaire et un gilet jaune à bande réfléchissantes sont obligatoires.

Participez à la 86ème édition de cette mythique épreuve de la marche athlétique sur un parcours varié, coloré et automnal.

+33 3 88 23 53 85

