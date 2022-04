La Montée cycliste nocturne de Hautacam Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

La Montée cycliste nocturne de Hautacam Argelès-Gazost, 13 juillet 2022, Argelès-Gazost. La Montée cycliste nocturne de Hautacam Départ Boutique Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-13 Départ Boutique Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées EUR 5 20 Programme sous réserve de modification :

– 19h départ d’Argelès-Gazost depuis l’Étape des Pyrénées et ascension nocturne jusqu’au col du Hautacam.

– repas au restaurant Le Hautacam (sur inscription).

ascension nocturne, possibilité de repas et descente de nuit encadrée

– 19h départ d’Argelès-Gazost depuis l’Étape des Pyrénées et ascension nocturne jusqu’au col du Hautacam.

– repas au restaurant Le Hautacam (sur inscription).

– descente de nuit jusqu’à Argelès-Gazost. Départ Boutique Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Départ Boutique Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Départ Boutique Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

