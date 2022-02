La Montée aux Estives 2022 Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

En attendant la 15ème édition du festival de théâtre amateur les Estivades de Colomiers ————————————————————————————— En attendant la 15ème édition du festival de théâtre amateur les Estivades de Colomiers du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022, nous organiserons La Montée aux Estives. A 20h15 nous présenterons le programme des Estivades 2022, à 21h se jouera une pièce de théâtre par une troupe amateur de la région. Entrée libre « au chapeau », venez nombreux ! > estivadescolomiers.wixsite.com/estivades > mag.lafage@laposte.net Horaires ——– 21h **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean-Cayrou En attendant la 15ème édition du festival de théâtre amateur les Estivades de Colomiers ————————————————————————————— En attendant la 15ème é Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

