LA MONTAGNE VUE PAR GABRIEL LOPPÉ
Office de Tourisme de Chamonix
85 pl du Triangle de l'Amitié
Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie

Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc EUR 10 10 Venez découvrir les tableaux et la vie de Gabriel Loppé, peintre, alpiniste et photographe avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc . Que vous soyez amateur de peinture ou juste curieux, cette visite est faite pour Vous. info@chamonix.com +33 4 50 53 00 24 Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc

