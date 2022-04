La montagne, laboratoire des savants Musée d’histoire des sciences, 6 avril 2022, Genève.

La montagne, laboratoire des savants

du mercredi 6 avril au samedi 25 février 2023 à Musée d’histoire des sciences

L’exposition explore le lien, tissé depuis le 18e siècle particulièrement depuis Genève, entre la montagne et l’humain, pour mieux appréhender et comprendre les mécanismes qui régissent notre monde. Cet apprivoisement d’un monde hostile et dangereux s’est fait à partir d’observations, de récits de pionniers au 17e siècle déjà, mais c’est le Siècle des Lumières qui ouvre grandes les portes à l’exploration des « glaciaires » et de la haute altitude et plus particulièrement du sommet européen le plus élevé, le Mont-Blanc. L’univers des montagnes devient à la mode. Chacun s’attache à collectionner roches, cristaux et autres curiosités, voire à tenter de mettre ses pas dans ceux du savant Horace Bénédict de Saussure, oubliant parfois son propos scientifique pour se centrer sur l’exploit sportif. Les mesures effectuées s’installent comme des classiques des sciences et contribuent à proposer des modèles explicatifs de différents phénomènes, de l’étude du plissement des montagnes à la compréhension de la physique de l’atmosphère. Cette aventure vieille de plus de 2 siècles perdure aujourd’hui encore, l’écosystème alpin restant un précieux laboratoire pour appréhender les dérèglements climatiques. Exposition bilingue français en anglais. [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/la-montagne-laboratoire-des-savants/)

CHF 0.-

Qu’est-ce qui attire un savant dans l’univers particulier de la montagne ? Pourquoi tenter l’ascension des plus hauts sommets lorsqu’on est scientifique ? Quelles mesures et expériences y faire ?

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève



