La Montagne Hérouville-Saint-Clair, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Hérouville-Saint-Clair. La Montagne 2021-07-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-23 19:00:00 19:00:00 Quartier du Bois Espace en herbe devant l’école Célestin Freinet

Hérouville-Saint-Clair Calvados Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique… Le 23 juillet, venez assister au spectacle de rue « La Montagne » présenté par la compagnie Les Vrais Majors.

Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique… Le 23 juillet, venez assister au spectacle de rue « La Montagne » présenté par la compagnie Les Vrais Majors.

Plus d'informations à venir sur le site de la ville.

