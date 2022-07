La montagne fait son cinéma: Sam Beaugey et Aurélien Ducroz Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

La montagne fait son cinéma: Sam Beaugey et Aurélien Ducroz Chamonix-Mont-Blanc, 15 juillet 2022, Chamonix-Mont-Blanc. La montagne fait son cinéma: Sam Beaugey et Aurélien Ducroz

22 cour Bartavel Le cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Le cinéma Vox 22 cour Bartavel

2022-07-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 22:00:00

Le cinéma Vox 22 cour Bartavel

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie EUR Deux guides, un client et ami, forment la bande des sales gosses qui partent à l’aventure au bout du monde pour partager leur passion.

Portrait du skieur légendaire Aurélien Ducroz.

Rencontres organisées par les Amis du Cinéma cinemavox@wanadoo.fr +33 4 50 55 89 98 https://www.cinemavox-chamonix.com/ Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

La montagne fait son cinéma: Sam Beaugey et Aurélien Ducroz Chamonix-Mont-Blanc 2022-07-15 was last modified: by La montagne fait son cinéma: Sam Beaugey et Aurélien Ducroz Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 15 juillet 2022 22 cour Bartavel Le cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie