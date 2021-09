Albi Office de Tourisme Albi, Tarn La monstrueuse visite : Halloween à Albi Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La monstrueuse visite : Halloween à Albi Office de Tourisme, 31 octobre 2021, Albi. La monstrueuse visite : Halloween à Albi

Office de Tourisme, le dimanche 31 octobre à 15:30

A l’heure où des ribambelles d’enfants grimés et costumés s’apprêtent à partir à la pêche aux bonbons, voilà que s’éveillent sirènes, gargouilles et autres créatures mystérieuses, cachées dans les recoins de la vieille cité albigeoise. Grands et petits, venez donc traquer ces monstres légendaires tapis dans l’ombre et découvrir leurs secrets. Seul ou en famille, une visite à ne pas manquer ! Départ de la visite : Office de Tourisme, 42 rue Mariès 81000 ALBI Une visite guidée, théâtralisée, en nocturne, dans le centre historique ! Idéal en famille pour cette après-midi d’Halloween ! Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:30:00 2021-10-31T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 42 rue Mariès, 81000 Albi Ville Albi lieuville Office de Tourisme Albi