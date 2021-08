La Monnerie, une usine à la campagne : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel Usine textile Bonneterie Moreau, 18 septembre 2021, Oradour-sur-Vayres.

le samedi 18 septembre à Usine textile Bonneterie Moreau

### Entrez dans la friche, laissez son atmosphère et sa grandeur vous imprégner de cette histoire industrielle. Cette visite sera l’occasion de parler de l’histoire sociale de l’usine, son lien avec la Tardoire et les enjeux liés au devenir de ces sites patrimoniaux. Pour aller plus loin, vous pourrez également découvrir l’exposition « le patrimoine industriel en Limousin », réalisée par le Service Inventaire et Patrimoine du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Enfants sous la responsabilité des parents, prévoir chaussures de marche. Restauration possible sur site.

Usine textile Bonneterie Moreau La Monnerie, 87150 Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00