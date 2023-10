Journées Nationale de la Réparation : apprenons ensemble à consommer autrement ! La Monnerie Cussac, 21 octobre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Réparation, reconditionnement de batteries, affûtage de couteaux et upcycling (transformation de chaussettes en éponges) etc… Une journée de bricolage qui fait du bien à la planète !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

La Monnerie

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Repairs, battery reconditioning, knife sharpening and upcycling (transforming socks into sponges) etc… A DIY day that’s good for the planet!

Reparaciones, reacondicionamiento de baterías, afilado de cuchillos y upcycling (convertir calcetines en esponjas), etc… Una jornada de bricolaje respetuosa con el planeta

Reparaturen, Wiederaufbereiten von Batterien, Schärfen von Messern und Upcycling (Umwandlung von Socken in Schwämme) usw. … Ein Do-it-yourself-Tag, der dem Planeten gut tut!

