Fête : Faites de la récup’ La Monnerie Cussac, 16 septembre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

La Recyclerie Répare Café Ça Circule fête ses 1 an ! Rendez-vous le samedi 16 septembre à La Monnerie à Cussac. Au programme de cette journée : recyclerie toute la journée, ateliers participatifs affuter son couteau, créer son four solaire, rénover son meuble, réparer avec son « attrape-rêves », fabriquer sa lessive, ses éponges etc… animations toute la journée avec Le Peuple de l’enfance (manège à énergie positive, fête foraine..) et EVA avec ses bulles géantes et à 19h concert de Personalbox! Une belle journée qui circule !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

La Monnerie

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Recyclerie Répare Café Ça Circule celebrates its 1st anniversary! See you on Saturday, September 16 at La Monnerie in Cussac. On the program: all-day recycling, participatory workshops on sharpening knives, creating solar ovens, renovating furniture, repairing with dreamcatchers, making washing powder and sponges, etc… all-day entertainment with Le Peuple de l’enfance (positive-energy merry-go-round, funfair…) and EVA with its giant bubbles, and at 7pm a concert by Personalbox! A great day out!

El centro de reciclaje Répare Café Ça Circule celebra su 1er aniversario Nos vemos el sábado 16 de septiembre en La Monnerie de Cussac. El programa de la jornada incluye un centro de reciclaje abierto todo el día, talleres participativos sobre afilado de cuchillos, creación de hornos solares, renovación de muebles, reparación con atrapasueños, fabricación de detergentes y esponjas, etc., y animación durante todo el día con Le Peuple de l’enfance (tiovivo de energía positiva, parque de atracciones, etc.) y EVA con sus burbujas gigantes, ¡además de un concierto de Personalbox a las 19.00 horas! Una gran jornada

Die Recyclerie Répare Café Ça Circule feiert ihren Einjahrestag! Wir treffen uns am Samstag, den 16. September in La Monnerie in Cussac. Auf dem Programm stehen: Recycling den ganzen Tag, Workshops zum Mitmachen, wie man sein Messer schärft, seinen Solarkocher baut, sein Möbelstück renoviert, mit seinem « Traumfänger » repariert, Waschmittel und Schwämme herstellt usw. Animationen den ganzen Tag über mit Le Peuple de l’enfance (Karussell mit positiver Energie, Jahrmarkt…) und EVA mit ihren riesigen Seifenblasen und um 19 Uhr ein Konzert von Personalbox! Ein schöner Tag, der sich herumspricht!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Ouest Limousin