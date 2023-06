Festival « Contes au jardin » La Monnaye Meung-sur-loire, 5 juillet 2023, Meung-sur-loire.

« Dans ma maison » par Nezha Chevé et Florent Gateau d’Artistes & Compagnie : deux voyageurs posent leurs valises et comparent leurs chez eux. Moment musical et conté pour découvrir la culture du Maroc de manière ludique et rythmée, dès 4 ans, 45 min. « J’ai descendu dans mon jardin » par Kristof Le Garff et Florent Gateau de la Cie Allo Maman Bobo : venez faire un petit tour dans notre jardin secret, nous égrainerons dans vos oreilles des histoires, des légendes et des fantaisies bucoliques. Conte, chansons et musique, dès 5 ans, 1h. « Contes de tous âges » par Amélie Robinet chez Joseph K. : des histoires d’animaux et d’aventure, des fables ou des contes, dès 3 ans – 40 min. « Le rire de la grenouille » par Camille Méchain et Virginie Donnart du Lieu multiple : Conte musical dès 3 ans – 50 min.

Les mercredis de juillet à 16h00. Dans les jardins de la Monnaye (Salle Alain Corneau en cas d’intempéries)

© Ville de Meung