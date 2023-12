Balade découverte de la station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre, 1 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

LA MONGIE

Balade découverte de la station des glaciers à nos jours.

Gratuit.

2024-01-02 10:30:00 fin : 2024-01-02 12:00:00. .

LA MONGIE rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



MONGIA

Discovery walk from the glacier station to the present day.

Free of charge

EL MONJE

Paseo de descubrimiento de la estación desde los glaciares hasta la actualidad.

Gratis

DIE MONGIE

Entdeckungsspaziergang von der Station der Gletscher bis heute.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65