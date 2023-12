Chasse aux trésors en famille LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

LA MONGIE

Chasse aux trésors pour les enfants

Partez à la découverte d’indices qui vous conduiront au trésor !

Enfants à partir de 5 ans.

2023-12-29 14:30:00 fin : 2023-12-29 16:30:00. .

LA MONGIE Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



THE MONGY

Treasure hunt for kids

Discover the clues that will lead you to the treasure!

Children aged 5 and over

EL MONJE

Búsqueda del tesoro para niños

¡Descubre las pistas que te llevarán hasta el tesoro!

Niños a partir de 5 años

DIE MONGIE

Schnitzeljagd für Kinder

Mach dich auf die Suche nach Hinweisen, die dich zum Schatz führen!

Kinder ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65