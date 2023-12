Jeux géants en famille LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre, 1 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

LA MONGIE

Jeux Géants Puissance 4 / Morpions…

Venez vous amuser en famille !.

2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 16:30:00. .

LA MONGIE rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



THE MONGY

Giant games Power 4 / Tic-tac-toe…

Come and have fun with your family!

EL MONJE

Juegos gigantes Power 4 / Tres en raya…

¡Ven a divertirte con tu familia!

DIE MONGIE

Riesenspiele Puissance 4 / Tic Tac Toe…

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie!

