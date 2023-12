Snow Foot – Jeux en extérieur LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Jeux en extérieur de 17h30 à 19h30.

2023-12-27 17:30:00 fin : 2023-12-27 19:30:00.

LA MONGIE au Front neige

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Outdoor games from 5:30 pm to 7:30 pm LA MONGIE

Pie de Nieve

Juegos al aire libre de 17h30 a 19h30 LA MONGIE

