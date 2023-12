Biathlon LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre, 1 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La Mongie

Initiation Biathlon pour petits et grands !!!

Tir à la carabine, mini course

Gratuit.

2023-12-26 17:00:00 fin : 2023-12-26 . .

LA MONGIE Rendez-vous devant l’ESF

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



La Mongie

Biathlon initiation for young and old!

Rifle shooting, mini race

Free

La Mongie

Iniciación al biatlón para jóvenes y mayores

Tiro con rifle, mini carrera

Gratis

La Mongie

Biathlon-Einführung für Groß und Klein!!!

Schießen mit dem Gewehr, Mini-Rennen

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65