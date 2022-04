LA MONÉTISATION DES CONTENUS SUR YOUTUBE En ligne, 19 avril 2022, Toulouse.

LA MONÉTISATION DES CONTENUS SUR YOUTUBE

En ligne, le mardi 19 avril à 17:00

Visioconférence à destination des artistes, musicien·ne·s, porteur·se·s de projets des musiques actuelles en région Occitanie. YouTube est devenu en quelques années la plus grande plateforme musicale au monde et représente près de la moitié des écoutes en streaming dans le monde. De par son positionnement particulier ; à la fois plateforme de streaming, média et réseaux social, YouTube occupe désormais une place centrale dans le développement et la diffusion des projets artistiques tout en nécessitant une stratégie spécifique pour l’optimisation des chaînes officielles, le SEO des vidéos et le suivi de la monétisation. Intervenant : Julien Philippe (Antipodes Music)

Inscription gratuite et obligatoire

Visioconférence proposée par Le Metronum et Octopus

En ligne Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T17:00:00 2022-04-19T19:00:00