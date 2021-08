Guilligomarc'h Guilligomarc'h Finistère, Guilligomarc'h La mondiale de la Terreur – LES RIAS 2021 Guilligomarc’h Guilligomarc'h Catégories d’évènement: Finistère

La mondiale de la Terreur – LES RIAS 2021 Guilligomarc’h, 26 août 2021, Guilligomarc'h. La mondiale de la Terreur – LES RIAS 2021 2021-08-26 14:33:00 – 2021-08-28 15:23:00 Rue du Scorff Parking

Guilligomarc’h Finistère Compagnie Bonjour Désordre

Saint-Amand-les-Eaux (59) – Théâtre de rue – 50 min

(Création 2021) – jauge : 300 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS Le Monstre est ancré dans les imaginaires collectifs. Bien que fantasmée, cette existence de l’étrange, de l’autre, trouve une réalité profonde dans nos actes individuels et collectifs. À quel besoin primal répond cette figure d’une altérité implicitement dangereuse, diabolisée à travers les âges et les continents ? Instinct ? Peur du désordre ? Génétique ? Lâcheté ou besoin essentiel de soumettre l’organisation à des autorités étrangères plus compétentes ? En gardons-nous des traces ? Qui contrôle ces figures de la peur ? Suis-je responsable ou simple victime du complot ? Spectacle accompagné par Le Fourneau Parking PMR – Navette PMR – Handicap visuel – Spectacle déconseillé aux personnes souffrant d’épilepsie Compagnie Bonjour Désordre

