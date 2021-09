LA MONA : NICK V, DJ ANDRE, DANCE CLASS & GUESTS La Bellevilloise, 9 octobre 2021, Paris.

La Mona is back! Rendez-vous samedi 9 octobre 2021 à La Bellevilloise.

La Bellevilloise a rouvert ses portes, il est temps pour La Mona d’y reprendre ses quartiers ! On aura donc le plaisir de vous retrouver le 9 Octobre, avec la même formule : deux salles, deux ambiances, une dance class en tout début de soirée et des DJs qui font la part belle entre House music et Disco originelle.

Exceptionnellement pour cette édition, la programmation artistique vous sera dévoilée au fur et à mesure de la semaine … Restez connectés chaque jour pour découvrir un nouvel artiste !

La billetterie est désormais ouverte, n'hésitez pas à prendre vos préventes ! Vous avez également la possibilité d'acheter vos places pour la dance class (limitée en nombre pour un plus grand confort).

Nous sommes heureux d’entamer une nouvelle saison et nous espérons vous recevoir très nombreux le Samedi 9 Octobre à La Bellevilloise !

☀️ DANSE

La Mona Dance Class aura lieu dès 22h dans le club avec, désormais, une billetterie. Prenez vos places dès maintenant car le cours est limité en nombre pour votre confort. Inscrivez-vous ici pour recevoir des places à prix réduit (le formulaire d’inscription permet d’envoyer un email automatique aux inscrits, avec un lien vers une billetterie « cachée » à tarif réduit, uniquement disponible pour les personnes qui s’inscrivent)

– Entrée préventes : file de droite lorsque l’on est face à l’entrée. Les préventes permettent d’accéder plus rapidement au club, sauf aux heures d’affluence, notamment entre 1h30 et 2h30. Tout billet déjà scanné = entrée refusée !

– Entrée sur place : file de gauche lorsque l’on est face à l’entrée.

☀️ POINT SANITAIRE

Pass sanitaire à présenter à l’entrée. Jauge limitée. Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée et aux WC.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact :La Bellevilloise 0153273579

