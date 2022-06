La Molshemienne

La Molshemienne, 30 septembre 2022, . La Molshemienne

2022-09-30 – 2022-09-30 Marche solidaire contre le cancer du sein Marche de 5 km, par vague de 250 participants toutes les 5 minutes Marche virtuelle, chaque participant s’engage à parcourir 5 km à partir de chez lui Inscrivez-vous dès le 1er juin 2022 en cliquant ici Marcher ou courir pour la lutte contre le cancer du sein dans les rues de Molsheim +33 3 88 49 58 23 Marche solidaire contre le cancer du sein Marche de 5 km, par vague de 250 participants toutes les 5 minutes Marche virtuelle, chaque participant s’engage à parcourir 5 km à partir de chez lui Inscrivez-vous dès le 1er juin 2022 en cliquant ici dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville