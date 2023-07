LES P’TITES PÉPITES – CUEILLETTE SAUVAGE POUR UNE TISANE RÉUSSIE AVEC « MON SAVOUREUX JARDIN » La Molière Challain-la-Potherie, 25 juillet 2023, Challain-la-Potherie.

Challain-la-Potherie,Maine-et-Loire

Dans le cadre des P’tites Pépites de l’été, cueillette sauvage avec « Mon savoureux jardin »pour une tisane réussie !.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

La Molière

Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of the « P’tites Pépites de l’été » program, gather wild ingredients with « Mon savoureux jardin » for a successful herbal tea!

En el marco del programa P’tites Pépites de l’été, recoja plantas silvestres con « Mon savoureux jardin » para preparar una tisana de éxito

Im Rahmen der « P’tites Pépites de l’été »: Wildes Sammeln mit « Mon savoureux jardin » für einen gelungenen Kräutertee!

Mise à jour le 2023-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire