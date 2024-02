LA MOLECULE ANNIVERSARY ARKEA ARENA Floirac, samedi 4 mai 2024.

Pour ses 5 ans, La Molécule a le plaisir de vous offrir LA PLUS GROSSE SOIRÉE TECHNO INDOOR DE BORDEAUX ! LE SON FUNKTION ONE dernière génération de chez ALIVE, positionnée en quadriphonie au 4 coins de la salle, couplé à l’acoustique parfaite de l’ARKÉA ; attendez-vous à vivre l’expérience d’un SON D’UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE et totalement IMMERSIVE ! UN SHOW LIGHTS ET LASERS totalement INÉDIT sur Bordeaux avec une configuration encore jamais vue jusqu’ici ! Tout comme pour la SCÉNOGRAPHIE et le MAPPING qui seront d’un niveau encore jamais atteint sur nos évènements ! LE LINE UP, on l’a voulu 100% Bordelais en proposant aux poids lourds de la scène locale de se joindre à nous, et ils ont répondu présents !! Sélectionnés parmi les MEILLEURS TALENTS de notre région, on a hâte de vous faire découvrir notre programmation 4 étoiles qui vous sera dévoilée au fur et à mesure du mois de mars ! 5 ans d’expérience et de réalisations réunis dans une seule soirée !Avec la participation de :Bordeaux Open AirL’OrangeadeLes Viatiques

Tarif : 18.85 – 55.75 euros.

Début : 2024-05-04 à 21:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33