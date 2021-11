Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux LA MOISSON DU MONDE Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

LA MOISSON DU MONDE Périgueux, 19 novembre 2021, Périgueux. LA MOISSON DU MONDE Le Paradis (galerie verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux

2021-11-19 – 2021-11-19 Le Paradis (galerie verbale) 8 Place Faidherbe

Périgueux Dordogne Périgueux 8 8 EUR Vendredi 19 novembre Mise en jeu Anthony Tricard avec Margaux Boisserand, Maris David, Mélissa Martinez et Anthony Tricard

Son-lumière Ludovic Moulinard Répression de la Commune de Paris. 1871. Le temps d’un procès rapide, Anare 1 et anare 2 prêchent une dernière fois leurs bonnes paroles, leurs espoirs…

L’interrogatoire devient une dernière barricade sur laquelle on se hisse…avant la sanction. D’après les textes de Louise Michel, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Rirette Maitrejean… Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

(demandeur d’emploi, étudiant, – 18ans…) Vendredi 19 novembre Mise en jeu Anthony Tricard avec Margaux Boisserand, Maris David, Mélissa Martinez et Anthony Tricard

Son-lumière Ludovic Moulinard Répression de la Commune de Paris. 1871. Le temps d’un procès rapide, Anare 1 et anare 2 prêchent une dernière fois leurs bonnes paroles, leurs espoirs…

L’interrogatoire devient une dernière barricade sur laquelle on se hisse…avant la sanction. D’après les textes de Louise Michel, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Rirette Maitrejean… Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

(demandeur d’emploi, étudiant, – 18ans…) +33 5 53 35 20 93 Vendredi 19 novembre Mise en jeu Anthony Tricard avec Margaux Boisserand, Maris David, Mélissa Martinez et Anthony Tricard

Son-lumière Ludovic Moulinard Répression de la Commune de Paris. 1871. Le temps d’un procès rapide, Anare 1 et anare 2 prêchent une dernière fois leurs bonnes paroles, leurs espoirs…

L’interrogatoire devient une dernière barricade sur laquelle on se hisse…avant la sanction. D’après les textes de Louise Michel, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Rirette Maitrejean… Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

(demandeur d’emploi, étudiant, – 18ans…) le paradis

Le Paradis (galerie verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Le Paradis (galerie verbale) 8 Place Faidherbe Ville Périgueux lieuville Le Paradis (galerie verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux