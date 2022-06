LA MOISSON DES BRASSEURS Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny Catégories d’évènement: Grimaucourt-près-Sampigny

Meuse Grimaucourt-près-Sampigny 27 EUR Le 25 juin 2022 – La Moisson des Brasseurs – Hop Farmer – Grimaucourt près Sampigny Visites / Gueuleton / Concert Voici le programme : – 16h00 Visites de la ferme brasserie – 19h30 Repas sur réservation servi à table par le traiteur Johan Lefort – 21h00 Concert rock gratuit avec le groupe Withe Lake Une boisson au choix Menu adulte : 27 € *** Une bière pression au choix OU Une boisson sans alcool *** Milles feuilles de tomates, aubergines confites et mozzarella et son pesto Sanglier rôti à la broche Pomme de terre farcie au lard gratinée au brie de Meuse Fromage – Salade verte Tarte fine aux fruits Menu Enfant (- 13 ans) : 6 € * Pomme de Terre farcie au lard et gratinée au brie de Meuse

* Fromage

* Tarte fine aux fruits Formule famille (2 adultes + 2 enfants (- 13 ans) : 27 € contact@brasserie-hopfarmer.fr +33 6 82 99 40 14

