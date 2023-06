La mode en mouvement Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris Paris, 16 juin 2023, Paris.

Du vendredi 16 juin 2023 au vendredi 15 mars 2024 :

Le Palais Galliera présente « La Mode en mouvement », sa deuxième exposition collections au sein des galeries du rez-de-jardin. Riche d’environ 200 oeuvres, ce parcours chronologique retrace, à travers les collections du musée, une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours, et développe en parallèle une thématique transversale dédiée au corps en mouvement.

Se faisant l’écho des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024, le Palais Galliera interroge la place du vêtement dans la pratique d’activités physiques et sportives, son rapport au corps et au mouvement, de même que les conséquences sociales de son évolution.

Le vêtement conçu à travers les époques pour l’activité physique et sportive est mis en regard du vêtement du quotidien. Ce dialogue questionne les notions de spécialisation du vêtement sportif, d’adaptation à la fin du XIXe siècle des tenues féminines pour la pratique physique, de la masculinisation du vêtement féminin, ou encore de l’introduction du sportswear dans le vestiaire quotidien. Enfin, l’évolution du corps, particulièrement du corps sportif, et la manière dont il est mis en valeur par le vêtement, sont mises en lumière afin de mieux comprendre comment la libération du corps à travers l’activité physique a contribué à l’évolution des mentalités et des canons de beauté. Costumes de bain, tenues de cycliste et d’amazone, manteaux et accessoires d’automobiliste, tailleurs de footing, ou encore sneakers répondent ainsi aux silhouettes caractéristiques de trois siècles d’histoire de la mode.

Le musée accueille des prêts exceptionnels du Musée national du Sport (Nice), de la Bibliothèque Forney (Paris), du Patrimoine CHANEL, de la collection Emile Hermès, des maisons Sonia Rykiel et Yohji Yamamoto. Ces oeuvres invitées permettent de mettre en perspective les pièces du Palais Galliera, témoins d’une pratique physique et sportive, de loisirs ou de compétition, à travers les époques.

Pour des raisons de conservation préventive, cette exposition fera l’objet de trois accrochages successifs, nécessitant pour chacun une période de fermeture de cinq semaines. Ainsi, les oeuvres seront en grande partie renouvelées, offrant aux visiteurs l’opportunité de revenir et de découvrir les collections du Palais Galliera.

