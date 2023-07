La mode en mouvement Bibliothèque Forney Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une conférence sur les liens entre la mode et le sport le 26 septembre, suivie d’une visite de l’exposition « La mode en mouvement » le 5 octobre au Palais Galliéra et de la présentation de documents de la bibliothèque sur la mode le 28 octobre

Se faisant l’écho des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, le Palais Galliéra interroge la place du vêtement dans la pratique d’activités physiques et sportives, son rapport au corps et au mouvement, de même que les conséquences sociales de son évolution. Sont questionnées les notions de spécialisation du vêtement sportif, l’adaptation des tenues féminines à la fin du XIX° siècle pour la pratique physique, la masculinisation du vêtement féminin. Comment la libération du corps à travers l’exercice physique a contribué à l’évolution des mentalités et des canons de beauté. Costumes de bains, tenues de cyclistes et d’amazone, accessoires d’automobilistes ou encore baskets répondent ainsi aux caractéristiques des trois siècles d’histoire de la mode.

La bibliothèque Forney a prêté des affiches pour cette exposition.

Conférence de Sylvia Gagin organisée en partenariat avec le Palais Galliéra.

Les auditrices et auditeurs s’engagent à s’inscrire aussi à la visite de l’exposition qui leur sera proposée au Palais Galliéra jeudi 5 octobre à 18h et à la présentation des collections de mode de la bibliothèque Forney jeudi 26 octobre à 19h..

sur inscription à partir du 31 août à : bibliotheque.forney@paris.fr

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Palais Galliéra / Paris Musées Peter Knapp Maillots de bain 1971