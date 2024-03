La mode demain : quels futurs désirables ? Musée de Bretagne Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Comment repenser la mode de façon positive et durable ? Début de réponse avec Espero, association d’insertion sociale et Light Friday, marque d’upcycling, qui évoquent leurs pistes pour un vestiaire plus vertueux.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

