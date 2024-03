« La mode comme indiscipline » chez Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h15 à 21h45

.Public adultes. gratuit

Une soirée de débat autour de l’ouvrage collectif « La mode comme indiscipline » aux éditions B42, en collaboration avec l’École des Arts Décoratifs de Paris et l’École Duperré.

19h15 → Performance de Gabrielle Smith Hamilton, Poliche

Pour que survive en secret une espèce que l’on croyait disparue, il suffit de quelques individus en un recoin obscur du monde. Qu’ils pratiquent dans ce recoin leurs coutumes, sans manquer de les transformer lentement par l’usage ou bien par quelques sursauts d’inventivité. Qu’ils soient en nombre suffisant pour se reproduire et qu’ils prospèrent discrètement, loin de ce qui leur nuisait ailleurs. Et l’on découvre sur une île, dans une forêt, derrière un buisson, une espèce qui en survivant à sa mort annoncée est devenue quelque chose d’autre. Comme si l’on tombait nez à nez avec une colonie de dodos, physiologiquement reconnaissables, mais devenus amphibies. Le Poliche (ou Polichinelle à petit sac) constitue l’une de ces étonnantes redécouvertes biologiques.

19h30 → Conversation avec Emilie Hammen, Cyril Cabellos, Gabrielle Smith Hamilton, Céline Mallet, Aurélie Mosse, Mathieu Buard

20h35 → Performance de Zoé Guédard, Basic

Basic est une performance qui met en perspective ce que se vêtir suppose tous les jours, à l’intersection des habitudes et de la performance de soi.

Exposée, médiatisée, encensée ou critiquée, la mode définit une partie conséquente de l’histoire matérielle de nos sociétés.

À l’image de son industrie complexe et mobile, elle constitue une discipline en devenir, un champ de recherche interdisciplinaire qui s’est progressivement approprié les grilles d’analyse et les outils critiques des sciences voisines, tout en se nourrissant de ses propres paradoxes et ambiguïtés.

Entre permanence et nouveauté, matérialité et immatérialité, La Mode comme indiscipline a pour vocation de témoigner de la richesse de ce champ de création en esquissant un état des lieux de la pensée sur, par et pour la mode. Chercheurs, philosophes, créateurs, auteurs de performances, collectionneurs et directeurs artistiques sont ainsi conviés pour interroger ensemble ces territoires autour de quatre thématiques centrales : la formation des styles entre poncifs et émancipations ; les formes de conservation de la mode, tant artistique que patrimoniale ; la relation entre cette industrie et le marché ; et enfin les processus actuels de création, à l’aune d’une perspective écologique et de résilience.

Cet ouvrage est issu du colloque éponyme organisé par l’École des arts décoratifs et l’École Duperré à Cerisy en 2021. Sous la direction de Mathieu Buard, Céline Mallet et Aurélie Mosse.

Textes de Samuel Bardaji, Odile Blanc, Guillaume Blanc-Marianne, Claire Brunet, Cyril Cabellos, Olivier Châtenet, Emanuele Coccia, Colette Depeyre, Rebecca Earley, Laetitia Forst, Zoé Guédard, Gabrielle Hamilton Smith, Émilie Hammen, Eléna Jouffe, Agnès Laboudigue, Jesse Marsh, Aurélie Mosse, Marlène Van de Casteele, Pauline van Dongen et Jeanne Vicerial.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004

Contact : contact@lafayetteanticipations.com

