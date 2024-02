LA MODE ANTIQUE LES ATELIERS DES VACANCES D’HIVER 2024 A AMBRUSSUM Villetelle, mardi 20 février 2024.

Musée d’Ambrussum à VILLETELLE Du mardi 13 au vendredi 16 février Et du mardi 20 au vendredi 23 février 10h30-12h30

Un atelier autour de la mode d’il y a 2000 ans !

De nos jours, la mode évolue sans arrêt. Les publicités affichant les nouvelles tendances martèlent notre environnement et nous incitent à renouveler régulièrement notre garde-robe.

Mais qu’en était-il il y a 2000 ans ? Y’avait-il une mode vestimentaire à cette époque ? Pouvait-on s’habiller comme on l’entendait ou s’habillait-on uniquement pour se protéger des aléas climatiques et par pudeur ?

L’équipe d’Ambrussum vous propose d’en apprendre plus sur le sujet. Nous verrons comment était confectionnée une étoffe durant l’Antiquité mais aussi les différents types de vêtements. Tunique, toge, pallium et accessoires, on vous dira qui porte quoi et pourquoi. Diverses tenues romaines seront présentées pour illustrer le propos.

Et pour conclure l’atelier, chacun aura la possibilité de fabriquer sa propre fibule, entre l’épingle à nourrice et la broche, elle permettait d’attacher les tissus, mais était surtout l’accessoire indispensable à toute tenue. Et nous verrons qu’il en existait de toutes sortes !

INFOS PRATIQUES

Du mardi 13 au vendredi 16 février

Et du mardi 20 au vendredi 23 février

10h30-12h30

Tarif 5€ / personne

Adultes et enfants à partir de 7 ans

Réservation obligatoire à compter du 16/01/24 04.67.02.22.33 / ambrussum@paysdelunel.fr

CONTACT ET ACCÈS

04.67.02.22.33



ambrussum@paysdelunel.fr

https://www.facebook.com/Ambrussum/

Musée d’Ambrussum Chemin d’Ambrussum 34400 VILLETELLE

Coordonnées GPS du Musée

43.718976, 4.148142

A9 sortie 27 À 7km de Lunel, 35km de Nîmes et 30km de Montpellier EUR.

