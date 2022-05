LA MOBILITÉ DES JEUNES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LA MOBILITÉ DES JEUNES Château-Gontier-sur-Mayenne, 10 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. LA MOBILITÉ DES JEUNES FJT L’Iliade 9 Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-10 – 2022-05-10 FJT L’Iliade 9 Rue du 8 Mai 1945

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne La Maison de l’Europe en Mayenne, dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans vous propose une soirée dont le sujet sera “La Mobilité des Jeunes”.

Rendez-vous à 20h30 au foyer de jeunes travailleurs de L’Iliade, 9 rue du 8 mai 1945 à Château-Gontier. Gratuit et ouvert à tous sans inscription. Dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans. La Maison de l’Europe en Mayenne, dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans vous propose une soirée dont le sujet sera “La Mobilité des Jeunes”.

Rendez-vous à 20h30 au foyer de jeunes travailleurs de L’Iliade, 9 rue du 8 mai 1945 à Château-Gontier. Gratuit et ouvert à tous sans inscription. FJT L’Iliade 9 Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse FJT L'Iliade 9 Rue du 8 Mai 1945 Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville FJT L'Iliade 9 Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

LA MOBILITÉ DES JEUNES Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-05-10 was last modified: by LA MOBILITÉ DES JEUNES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 10 mai 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne