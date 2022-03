La mobilité dans tous ses états – Se déplacer en Pays de Caux Baons-le-Comte Baons-le-Comte Catégories d’évènement: Baons-le-Comte

Le Collectif citoyen pour le climat et la justice sociale du Pays de Caux organise une journée ouverte à tous sur le thème de la mobilité. Un thème majeur, au cœur de la crise climatique, puisque beaucoup de nos déplacements sont une source importante d'émission de gaz à effet de serre. Cette journée conviviale sera l'occasion de parler de mobilité douce, de débattre et discuter des solutions existantes sur notre territoire, de chevaucher un vélo pour s'essayer au parcours proposé, etc. Des concerts viendront clôturer cette journée.

+33 6 83 77 75 98

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte

