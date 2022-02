La Mobil’Aînés continue d’innover 10e édition « Sur les chapeaux de roue » APLS, 4 mai 2022, Bordeaux.

La Mobil’Aînés continue d’innover 10e édition « Sur les chapeaux de roue »

APLS, le mercredi 4 mai à 09:00

### **Pour la 10ème édition, le 4 mai 2022, APSL a choisi un thème particulièrement humoristique et bienveillant: «Sur les chapeaux de roues ».** **Le jour J les participants porteront des chapeaux rigolos et les déambulateurs seront décorés. Cela donnera lieu, pour les structures d’hébergement pour personnes âgées de Nouvelle Aquitaine participantes, à un défilé, en continuité de la marche, suivi d’une remise de prix aux deux binômes reloockés « les plus appréciés ». Objectifs visés : avec humour, mettre en avant la marche à tout âge et dé-stigmatiser l’utilisation des rolateurs, outils très adaptés à la mobilité en toute sécurité.** * **Deux tablettes Facilotab à gagner pour une Mobil’Aînés® chapeautée** Pour la 10ème édition, un concours est organisé, exclusivement réservé aux Ehpad, Résidences Autonomies ou Services de Nouvelle Aquitaine qui se seront inscrits en amont. Il s’agira d’élire le jour J deux binômes (choisis et photographiés par le établissements, en amont, avec chapeaux originaux et rolateurs déguisés). Ils gagneront une tablette Facilotab. Les tablettes seront remises aux gagnants le 4 mai 2022. Modalités et règlement du concours sont disponibles auprès de l’Association Prendre Soin du Lien. * **Un concours photos et un défilé « sur les chapeaux de roues» pour changer de regard** Les établissements pourront s’emparer de ce projet et « se lâcher », dans le respect des personnes, en y ajoutant la touche « Prendre Soin du Lien » : prouver qu’à tout âge, il est possible et souhaitable de s’amuser. L’humour est encore le meilleur moyen de traiter d’un sujet sérieux qui nous concerne tous : le maintien de l’autonomie et la mobilité des âgés. Ces photos et ce défilé chapeauté aideront au changement de regard nécessaire, sur la vieillesse et sur la mobilité des âgés, objectifs premiers de la Mobil’Aînés®. * **A propos de L’Association Prendre Soin du Lien (APSL)** APSL a pour vocation d’aider les seniors à « bien vieillir » par le biais de l’animation. Le Lien’Aînés® propose chaque semaine des activités à domicile et des sorties en groupe dans Bordeaux et la Métropole à des personnes âgées qui ont de grandes difficultés à sortir seules de chez elles et qui sont en demande de lien social. Depuis 2016, la Mobil’Aînés®, événement festif et gratuit, se développe en Gironde (10 éditions).

