La M’LAN, soirée jeux vidéo EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La M’LAN, soirée jeux vidéo EPN – Médiathèque Louis Aragon, 15 avril 2022, Martigues. La M’LAN, soirée jeux vidéo

EPN – Médiathèque Louis Aragon, le vendredi 15 avril à 18:00

**Présentation** —————- Vous êtes jeune ou adulte, venez nous rejoindre pour une soirée jeux vidéo entre gamers afin de participer à différents jeux sur PC et consoles. Nous proposons de partager ensemble cette passion des jeux vidéo. Nous en profiterons pour préparer de futurs événements tout au long de l’année. **En savoir plus** —————— [https://www.facebook.com/events/2916978441937481](https://www.facebook.com/events/2916978441937481) **Localiser** ————-

Entrée libre, gratuit

1972-2022, 50 ans de jeux vidéo ! Une première soirée pour fêter ça à Martigues EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Médiathèque Louis Aragon Martigues Departement Bouches-du-Rhône

EPN - Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

La M’LAN, soirée jeux vidéo EPN – Médiathèque Louis Aragon 2022-04-15 was last modified: by La M’LAN, soirée jeux vidéo EPN – Médiathèque Louis Aragon EPN - Médiathèque Louis Aragon 15 avril 2022 EPN - Médiathèque Louis Aragon Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône