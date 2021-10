La MJC fait son cinéma Cinéma à l’Affiche, 12 novembre 2021, Chaumont.

La MJC fait son cinéma

du vendredi 12 novembre au jeudi 25 novembre à Cinéma à l’Affiche

Depuis 2018, la MJC organise un festival cinématographique « La MJC fait son cinéma » en novembre. Il met au centre de sa programmation les associations et les initiatives citoyennes du territoire. Il s’agit de sensibiliser les habitants aux multiples formes de (la) participation et de (l’)engagement. Ce festival 2021 donne une place privilégiée : – aux projets réalisés par la jeunesse pendant cette période d’incertitude, – aux actions menées par les associations qui agissent au quotidien et les groupes de citoyens qui ont fait preuve de solidarités vers les populations les plus fragiles tout au long de la crise sanitaire (ex : visières protectrices fabriquées par le « Fab-Lab Maker 52 »), – aux associations présentes sur les Quartiers Prioritaires de la Ville qui œuvrent au quotidien à l’intégration des populations. Pour cette édition : Carte Blanche, programmation collective, avant-première, tarification unique de 2€ pour les – de 26 ans, ciné-association (un film/documentaire avec une intervention choisie par l’association), réalisation et diffusion locale, cycle de conférences. 1. TEMPS FORTS : • Jeudi 18 novembre à 18h30 – Avec et par les associations du collectif du « Festival des Solidarités ». – Avant- première du film « Bigger than us » avec la diffusion en première partie de 2 courts métrages sur “les jardins familiaux/ partagés” avec le centre social “Le Point Commun” et “Au coeur de la solidarité par l’insertion professionnelle” avec le “Vestiaire – Fil en Solidarité” situés sur le quartier de la Rochotte. Ces 2 courts métrages ont été réalisés dans le cadre du projet « Regards et participation des habitants » de la MJC. Intervention des responsables du centre social « Le Point Commun » et du « Vestiaire – Fil en Solidarité » et du président du « Festival des Solidarités ». • Samedi 20 novembre de 18h30 à 20h00 – Soirée “Carte blanche” au nouveau groupe de musique chaumontais “Hatzaal”. La soirée se déroulera en 3 temps : – Diffusion de 3 clips vidéos de 3 groupes locaux. Akira et le Sabbat présente « Veuve noire », Printemps du Rap « Je rêvais d’un autre monde », “Camille et Lison”. – Diffusion du court métrage « Multicolores » réalisé par Elias Dyon soutenu par la MJC de Chaumont et par le dispositif « Passeurs d’Images ». – Un concert du groupe « Hatzaal » – Univers son et image (teaser à découvrir sur leur page facebook). 2. PROGRAMMATION « Ciné –Asso » : • Vendredi 12 novembre à 20h00. Film « Tom Médina » de Tony Gatlif – Intervention et concert de la comédienne et musicienne Karoline Rose Sun. Séance proposée par l’association « Télé Centre Bernon » membre du collectif d’éducation aux images Champagne-Ardenne « Black Maria ». • Mercredi 17 novembre de 18h00 à 20h00. Documentaire « Dis c’est quoi un tiers-lieu » réalisé par Fensch Toast dans le cadre du projet de recherche « Tiers-lieux du Sillon lorrain » piloté par Corinne Martin (Crem, Université de Lorraine). Projection en partenariat et avec l’intervention de l’association « Maker 52 – Fab Lab Chaumont » – « Ligue de l’Enseignement ». • Mardi 23 novembre à 18h30. Film « Les Mains dans la Terre » de Antoine Trichet. Conférence de Yoann Gauvry (Préhistorien, archéologue). Association des jeunes de la « Résidence sociale jeunes ». Conférence et débat autour de l’opposition apparente de 3 concepts : • humain et environnement • autonomie et société • local et global • Mardi 23 novembre à 20h15. Film « 200 mètres » de Ameen Nayfeh avec et par l’association « Palestine 52 ». Intervention de Jacques Bourgoin de l’association « France Palestine Solidarité ». • Jeudi 25 novembre à 18h00. Film « La Rage au ventre » de Antoine Fuqua – Avec et par l’association du « Boxing Club de Chaumont ». Programmation tout public du mercredi 17 au mardi 30 novembre 2021 – « Bigger than us » de Flore Vasseur. 1h36’ Synopsis – Ce film fait partie de la section éphémère “Le cinéma pour le climat” du Festival de Cannes 2021 Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie. – « Etre avec les abeilles » de Perrine Bertrand. 1h15’ Synopsis Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager. – « Le Grand secret du lien » de Frédéric Flénard. 1h06’ Synopsis Pierre Rabhi, paysan philosophe, Danis Bois, professeur agrégé, docteur en sciences de l’éducation et fondateur du CERAP, Philippe Meirieu, professeur des universités émérite en sciences de l’éducation et d’autres « sages » accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 régions de France à l’Eco-hameau du Viel Audon au coeur de l’Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un an pour le trouver. Pour les aider, des pédagogues de la perception et des éducateurs vont les accompagner faire un voyage de 25 jours dans l’espace… naturel. – « One More Jump » de Emanuele Gerosa. 1h23’ Synopsis Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son pays ? La question forme le fil rouge de ce récit bouleversant sur le dépassement personnel. – « Indes Galantes » de Philippe Béziat. 1h48’ Synopsis C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ? – « Les Mains dans la Terre » de Antoine Trichet. 1h17’ Synopsis En France à Maumusson, Aurélien et Alexandre construisent leur avenir et créent l’écovillage « l’Arbre de Vie ». Tendre vers l’autonomie alimentaire, énergétique et financière, ou simplement vivre ensemble… ce lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une vie compétitive qui permet de renouer avec ses valeurs et la terre. Un film pour avoir les mains dans la terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. 3. EXPOSITION D’AFFICHES DANS LE HALL DU CINEMA

Tarifs cinéma, 2€ pour les – de 26 ans sur soirées ciné asso, soirées entrée libre

