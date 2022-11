La MJC de Vire s’engage avec le téléthon Noues de Sienne Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

La MJC de Vire s’engage avec le téléthon Noues de Sienne, 26 novembre 2022, Noues de Sienne. La MJC de Vire s’engage avec le téléthon

Calvados Noues de Sienne Rendez-vous à la base de loisirs de la Dathée pour des activités au profit du téléthon : randonnée « les balcons de la dathée » 12km départ à 14h, initiation au tir à l’arc, découverte et initiation à la joëlette, course à pied en solo ou en relai (faire le maximum de tours du lac dans un temps donné). Vente de boissons chaudes au profit du téléthon. Rendez-vous à la base de loisirs de la Dathée pour des activités au profit du téléthon : randonnée « les balcons de la dathée » 12km départ à 14h, initiation au tir à l’arc, découverte et initiation à la joëlette, course à pied en solo ou en relai (faire le maximum de tours du lac dans un temps donné). Vente de boissons chaudes au profit du téléthon. mjc@mjc-vire.org +33 2 31 66 35 10 OTPV

