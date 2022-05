LA MIXTURE – SOIRÉE SOUND SYSTEM – SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC RPH, RADIO ESCAPADES ET L’EKO DES GARRIGUES, 8 juillet 2022, .

LA MIXTURE – SOIRÉE SOUND SYSTEM – SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC RPH, RADIO ESCAPADES ET L’EKO DES GARRIGUES

2022-07-08 – 2022-07-08

Quand 3 radios associatives se rencontrent ça fait forcément du bruit ! Le sound system RPH invite Radio Escapades et l’Eko des Garrigues pour une soirée inédite. Pour cette occasion, chaque radio proposera 2 DJs qui joueront sur la sono de Radio Pays d’Hérault avec les nouveaux caissons de basses de L’Eko. Unity is the key ! Radio Escapades nDjenfi de l’émission Reggae Sound Box n(roots & dub) Antoine de l’émission Afrofolies (afrobeat & musiques des îles) nwww.radioescapades.org Radio Pays d’Hérault nDJ René de l’émission Soul System (reggae & funk) nAxel Savage programmateur musical RPH (jungle D&B ) nwww.rphfm.org L’EKO des Garrigues nMameel (tech house & Minimale – Elephantz records Avignon) nWolfer de l’émission cultures électroniques (techno) nwww.ekodesgarrigues.com Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par