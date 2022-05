LA MIXTURE – LA COMPAGNIE DU VIDE ROSEMONDE – UF ORCHESTRA – BÜL BÜL, 15 juillet 2022, .

La compagnie du vide Rosemonde n20h30 nRosemonde est un personnage inattendu et culotté ! nElle va vous surprendre, et tenter ce qu’elle n’a jamais osé tester Elle vous promet une cascade, un truc de fou !! Elle va prendre des risques, elle argumente, attise votre curiosité. Elle repousse le moment, vous rendant perplexe, non ce serait vraiment trop gonflé… Bluff ou performance ? www.lacompagnieduvide.com UF Orchestra – Orchestre Volant Non Identifié n22h n Houston, Houston… on a un problème! Mais qu’est-ce que c’est que ce truc de dingue ?! Tels étaient les mots des astronautes d’Apollo 13 s’exclamant lorsqu’ ils ont croisé l’orbite de l’UFOrchestra lors de leur mission spatiale. Mieux qu’une météorite ou un vaisseau secret de l’armée, cette fois-ci, c’est un groupe de musique d’une autre galaxie qui a pénétré le champ magnétique de notre planète. Avec notre regard d’humain, pas facile d’identifier la nature nouvelle de cet orchestre. Bül Bül – Sound-system balkanique n23h30 nUn groove électro, des synthés analogiques acidulés, un elektro saz baglama halluciné, des envolées de violon, des groove box puissantes : nous voici transportés dans les sonorités Anatoliennes psychédéliques, dans les 70’s et les 80’s de la belle cité d’Istanbul, en plein milieu des eaux bleues du Bosphore, entre l’Europe et l’Asie, dans les clubs enfumés d’Athène, dans les mariages tziganes de la moderne Bucarest, dans les discothèques underground de Bulgarie… Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

