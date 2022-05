LA MIXTURE – IL FAUT AIMER… – HAPPYFACE PASSE PAR LA FENÊTRE ET COURS – LÚCIA DE CARVALHO MUSIQUE DU MONDE – BRÉSIL / ANGOLA, 22 juillet 2022, .

LA MIXTURE – IL FAUT AIMER… – HAPPYFACE PASSE PAR LA FENÊTRE ET COURS – LÚCIA DE CARVALHO MUSIQUE DU MONDE – BRÉSIL / ANGOLA

2022-07-22 – 2022-07-22

Il faut aimer… n20h nCréation collective d’une pièce théâtrale et radiophonique écrite, jouée et enregistrée par un groupe de jeunes (12/15 ans) autour du thème de l’amour : des injonctions, des normes et des sentiments. nPartenaires : Oaqadi, Essor et Bouillon cube. HappyFace Passe par la fenêtre et cours n21h nQuelque part entre le jonglage, la danse et le théâtre, ils cherchent à exprimer les petites (grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme ils esquivent, comme on évite des obstacles. Ils s’animent à remuer ce qu’ils ont dans les tripes pour trouver un moyen de s’en sortir, de faire face à la réalité qui les entoure. Parce que le drame ne se joue pas forcément là où l’on croit, peut-être que se perdre pour de bon n’est pas une si mauvaise chose que ça. Lúcia de Carvalho – Musique du monde – Brésil / Angola n23h nLúcia de Carvalho est une alchimiste, une chercheuse de sens et éveilleuse d’essence. Sa voix transmet des vibrations qui guérissent et transforment, tandis que son tambour fait entendre la voix des ancêtres, et nous invite à renouer avec notre personnalité profonde. Voix et rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté : celle qui nous habite et celle qui nous entoure. Pour les âmes prêtes à larguer les amarres, l’univers métissé de Lúcia de Carvalho agit comme un phare qui invite à garder le cap malgré vents et marées. Tout est là. Il suffit de se laisser embarquer. nwww.luciadecarvalho.com/ Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

