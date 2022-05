LA MIXTURE – BALLAKÉ SISSOKO CONCERT SOLO – NUIT AU MALI AVEC ADAMA COULIBALY, BADJÉ TOUNKARA ET FANTA TOUNKARA, 19 août 2022, .

LA MIXTURE – BALLAKÉ SISSOKO CONCERT SOLO – NUIT AU MALI AVEC ADAMA COULIBALY, BADJÉ TOUNKARA ET FANTA TOUNKARA

2022-08-19 – 2022-08-19

Ballaké Sissoko n21h30 nDix doigts pour vingt et une cordes, et la magie opère, sûrement, posément. Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, Ballaké Sissoko est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde. Après le succès de l’album Djourou, le virtuose malien revient pour un tête à tête intime avec sa kora. En toute simplicité. En toute majesté. nDans ce dernier album, Ballaké Sissoko explorait de nouveaux horizons en invitant de grands artistes aux univers aussi variés que Salif Keita, Arthur Teboul (Feu! Chatterton), Camille, Oxmo Puccino, Vincent Segal et Patrick Messina, Piers Faccini… Ce disque couronné de succès racontait à lui seul son art de la conversation musicale. Nuit au mali n23h nAvec Adama Coulibaly, Badjé Tounkara et Fanta Tounkara Makan Badjé Tounkara est un djeli, un griot, petit-fils du grand Djeli Baba Sissoko (1922-2001), qui fut reconnu par ses pairs comme chef des griots maliens dans les années 1990. Badjé poursuit une riche carrière, jouant notamment avec des artistes renommés comme Salif Keïta, Baba Maal, Ami Koïta. nAdama Coulibaly, lui, n’a connu d’autre vie que celle de chasseur. En 2007 il enregistre son premier album, Baba, sous la protection de Salif Keita. Pour cette soirée ils seront accompagnés de la griotte Fanta Tounkara au chant et de percussions. Cette proposition fabriquée pour l’occasion mêlera les traditions des chasseur·se·s à celles des griot·te·s. L’ambiance sera festive, il fera chaud et la fête sera belle en cette fin août ! Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par