La mission spatiale de Thomas Pesquet Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La mission spatiale de Thomas Pesquet Cité des sciences et de l’Industrie, 8 février 2022, Paris. La mission spatiale de Thomas Pesquet

du mardi 8 février au dimanche 6 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Après « 16 Levers de Soleil : L’entraînement », deuxième opus consacré à la mission Proxima à laquelle Thomas Pesquet a participé. Ce film nous invite à revivre sa première mission et à explorer le futur de l’exploration spatiale : les voyages vers la Lune et Mars. Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale) et découvrez des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.

compris dans le billet

Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale) et découvrez des images Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T16:30:00;2022-02-09T16:00:00 2022-02-09T16:30:00;2022-02-10T16:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-12T16:00:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T16:30:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-16T16:00:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-17T16:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T16:30:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T16:30:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T16:30:00;2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T16:30:00;2022-02-24T16:00:00 2022-02-24T16:30:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T16:30:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T16:30:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T16:30:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T16:30:00;2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T16:30:00;2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T16:30:00;2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T16:30:00;2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La mission spatiale de Thomas Pesquet Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-08 was last modified: by La mission spatiale de Thomas Pesquet Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris