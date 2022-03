La mise en procès Espace des diversités et de la laïcité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

“La mise en procès”, mise en procès théâtrale et contradictoire du code noir, du code de l’indigénat et du code des étrangers à l’Espace des diversités à Toulouse La pièce sera suivie d’un débat

Mise en procès théâtrale et contradictoire du code noir, du code de l’indigénat et du code des étrangers Espace des diversités et de la laïcité 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

