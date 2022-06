La minute nécessaire de lecture de Madame La Curieuse

La minute nécessaire de lecture de Madame La Curieuse, 30 juillet 2022, . La minute nécessaire de lecture de Madame La Curieuse



2022-07-30 – 2022-07-30 Une lecture à voix haute en plein air à « midi pétante » dans un jardin… Un moment de culture et de lecture partagé pour toute personne ayant envie de faire découvrir un texte qu’il ou elle a particulièrement aimé… N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la libraire qui organisera un calendrier des lectures !

Animation labellisée Eté Ossalois Une lecture à voix haute en plein air à « midi pétante » dans un jardin… Un moment de culture et de lecture partagé pour toute personne ayant envie de faire découvrir un texte qu’il ou elle a particulièrement aimé… N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la libraire qui organisera un calendrier des lectures !

Animation labellisée Eté Ossalois Une lecture à voix haute en plein air à « midi pétante » dans un jardin… Un moment de culture et de lecture partagé pour toute personne ayant envie de faire découvrir un texte qu’il ou elle a particulièrement aimé… N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la libraire qui organisera un calendrier des lectures !

Animation labellisée Eté Ossalois dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville