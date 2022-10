LA MINUTE BLONDE – CONCERT – TSAR Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende T S A R débarque à la minute Blonde avec l’intention de partager son regard sur la société. En co-organisarion avec La Nouvelle Maison De Disque et le P’tit Truck. Fondé par Romain, Léo, Jules et Thomas, le quatuor compose pendant environ une année avant d’être rejoint par Kyrian au chant courant 2018. Cette rencontre scelle l’identité Groove Rock Fusion du groupe. Leurs compos oscillent entre riffs lourds et ambiances aériennes influencés par des groupes tels que Rage Against The Machine, Tool, Freak Kitchen, Jeff Buckley… Un univers a découvrir en live ! —————————– Entrée libre. TSAR – Groupe Rock/Fusion. Emotion garantie! mbfontenay@orange.fr +33 2 51 00 73 89 https://www.facebook.com/laminuteblondefc/ La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte

