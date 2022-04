La Minute Avant – Exposition photos Gare de Nantes – Accès Nord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du 1er avril au 15 mai 2022

Gratuit : oui

Une exposition inédite et interactive pour célébrer 20 ans de live et 20 ans de radio avec Hit West.Que font les artistes LA MINUTE AVANT d'entrer sur scène ? LA MINUTE AVANT c'est ce passage de l'obscurité des coulisses aux projecteurs de la scène… de l'ombre à la lumière. 

– 16 artistes français (Clara Luciani, Patrick Bruel, Matthieu Chedid, Juliette Armanet, Vianney, BB Brunes, Jain, Mat Bastard, Mat Pokora, Nolwenn Leroy, Amir, Cocoon, Imany, The Avener, Jeremy Frérot, Beauty Freak),- 16 photographies et textes,- Des photos grands formats sur différents supports,- QR Code pour accéder à la session live des artistes en vidéo.

Gare de Nantes – Accès Nord

