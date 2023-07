The Open Door de Ton und Kirschen La Minoterie de Lésigny Lésigny Catégories d’Évènement: Lésigny

Vienne The Open Door de Ton und Kirschen La Minoterie de Lésigny Lésigny, 28 juillet 2023, Lésigny. The Open Door de Ton und Kirschen Vendredi 28 juillet, 21h00 La Minoterie de Lésigny 10€ La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549197972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00 théâtre The Open Door vmdenis Détails Catégories d’Évènement: Lésigny, Vienne Autres Lieu La Minoterie de Lésigny Adresse 11 rue du moulin 86270 Lésigny Ville Lésigny Departement Vienne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville La Minoterie de Lésigny Lésigny

La Minoterie de Lésigny Lésigny Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesigny/