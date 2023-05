Le grand parler La Minoterie de Lésigny Lésigny Catégories d’Évènement: Lésigny

Vienne Le grand parler La Minoterie de Lésigny, 27 mai 2023, Lésigny. Le grand parler Samedi 27 mai, 20h00 La Minoterie de Lésigny Participation libre Aujourd’hui, nous sommes harcelés par un incessant fracas de nouvelles.

Toutes les lignes de notre entendement sonnent occupées. Alors que pèse le conte dans ce tumulte ? Ce que pèse une pomme face à la famine. La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549197972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Contes Henri Gougaud

