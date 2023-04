Les Rendez-Vous de la Minoterie La Minoterie de Lésigny Lésigny Catégories d’évènement: Lésigny

Les Rendez-Vous de la Minoterie La Minoterie de Lésigny, 29 avril 2023, Lésigny. Les Rendez-Vous de la Minoterie Samedi 29 avril, 20h00 La Minoterie de Lésigny Participation libre Delioù, né de la rencontre de la violoniste tchèque Jitka Malczyk et de la harpiste bretonne Célestine Doedens, est un voyage onirique des Balkans à l’Irlande en passant par la Bretagne, l’Europe centrale et la Scandinavie La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549197972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

